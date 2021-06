In Israel hat der bisherige Oppositionsführer Lapid mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl die Bildung einer Koalition mit insgesamt acht Parteien angekündigt.

Wie sein Sprecher am Abend in Tel Aviv mitteilte, wird Lapid darüber Präsident Rivlin informieren. Damit könnte es erstmals seit 2009 eine Regierung ohne Ministerpräsident Netanjahu geben. Teil von Lapids Koalition soll Medienberichten zufolge neben der arabischen Raam-Partei auch die ultrarechte Jamina-Partei des früheren Verteidigungsministers Bennett sein. Demnach einigten sich Lapid und Bennett auf eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Bennett wird zunächst für zwei Jahre Ministerpräsident werden, Lapid soll ihn anschließend ablösen.



Heute wurde in der Knesset zudem der frühere Oppositionsführer Herzog zum neuen Staatspräsidenten Israels gewählt. Der bisherige Präsident Rivlin bleibt noch bis zum 9. Juli im Amt. Herzog kündigte an, er wolle Präsident aller Israelis sein und sich für eine Einheit in dem gespaltenen Land einsetzen.

