Der CDU-Vorsitzende Laschet hat die Union zu mehr Geschlossenheit auch in der künftigen Rolle als Opposition aufgerufen. Man müsse die Tugend des Zusammenstehens wieder lernen - nicht nur, wenn man in Zukunft wieder Wahlen gewinnen wolle, sagte Laschet auf dem sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Münster.

So wie der Zustand im Moment sei, könne es nicht weiteregehen, betonte Laschet. Man sitze in Zukunft mit schrillen Parteien in der Opposition, deshalb müsse man ein Anker der Seriösität bleiben und dürfe sich nicht zu Populismus verleiten lassen. Vielmehr gelte es, Extreme zu bekämpfen und sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark zu machen, erklärte Laschet. Zugleich übernahm er als Kanzlerkandidat und Parteichef die alleinige Verantwortung für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl. Man habe ein bitteres Ergebnis erzielt, an dem sich nichts schönreden lasse.

Laschet zurückhaltend zu Mitgliederbefragung

Laschet äußerte sich zurückhaltend zum gestrigen Vorschlag des Junge-Union-Vorsitzenden Kuban, einen künftigen CDU-Bundesvorsitzenden von den Parteimitgliedern wählen zu lassen. Er sagte, auch ein Bundesparteitag sei ein gutes Instrument, um die Breite der CDU abzubilden. Laschet regte zudem an, die künftige Aufstellung eines Kanzlerkandidaten von einem gemeinsamen sogenannten "Unionsrat" aus CDU und CSU moderieren zu lasssen.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hatte sich gestern für eine Mitgliederbefragung bei der Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitzenden für den Fall ausgesprochen, dass es mehrere Kandidaten geben sollte.



Die Junge Union ist die gemeinsame Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Der CSU-Vorsitzende Söder hatte seine Teilnahme an der Veranstaltung am Donnerstag abgesagt. Der Vorsitzende der CSU, Söder, hatte seine Teilnahme an der Veranstaltung am Donnerstag abgesagt.

