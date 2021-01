Die CDU startet heute ihren ersten digitalen Bundesparteitag, auf dem morgen ein neuer Bundesvorsitzender gewählt wird: Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Der saarländische Ministerpräsident Hans rief seine Partei zu Einigkeit auf. Am Abend spricht Bundeskanzlerin Merkel.

Es sei wichtig, dass man fair miteinander umgehe und nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden geschlossen auftrete, egal, wer am Ende das Rennen mache, sagte Hans der "Rheinischen Post". Für das Amt brauche man einen Teamchef, der fähig sei, die unterschiedlichen Strömungen der CDU zusammenzuführen, um die Partei dauerhaft in der breiten Mitte der Bevölkerung zu verankern.



CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte im Deutschlandfunk, die Partei sei jünger und weiblicher geworden. Auch gebe es mittlerweile viele Mitglieder mit Migrationshintergrund. Insofern sei man ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Strobl fordert Solidarität mit künftigem Vorsitzenden

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl hat seine Partei dazu aufgerufen, sich im Wahljahr nicht länger als unbedingt nötig mit sich selbst zu beschäftigen. Man müsse sich solidarisch und uneingeschränkt vor den künftigen Parteivorsitzenden stellen und diesen aus vollen Kräften unterstützen, sagte Strobl. Dies sei wichtig, da Mitte März bereits die Landtagswahl in Baden-Württemberg anstehe.



Zum Auftakt des ersten digitalen Parteitags der CDU spricht am Abend Bundeskanzlerin Merkel. Zudem sind Reden der scheidenden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und des CSU-Vorsitzenden Söder geplant.



Die Online-Wahl eines neuen Vorsitzenden findet morgen statt. Um die Nachfolge Kramp-Karrenbauers bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Über die Kanzlerkandidatur wollen CDU und CSU voraussichtlich erst im Frühjahr entscheiden.



Der Bundesvorstand forderte eine Änderung des deutschen Parteiengesetzes. Um Rechtssicherheit für die Durchführung von Online-Parteitagen mit verbindlicher Beschlusskompetenz herbeiführen zu können, brauche es eine Reform des Parteiengesetzes, heißt es in einem am Abend beschlossenen Antrag.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.