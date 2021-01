Vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden haben die drei Kandidaten ein letztes Mal öffentlich miteinander diskutiert.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der frühere Fraktionsvorsitzende Merz und der Außenpolitiker Röttgen warben in der im Internet übertragenen Veranstaltung für mehr Klimaschutz. Laschet betonte, die sozialen Aspekte müssten bei der Umgestaltung beachtet werden. Merz sprach von einem bisher guten Weg, die zweite Halbzeit werde jedoch schwieriger. Röttgen forderte, Deutschland müsse den Beweis erbringen, dass der alte Konflikt zwischen Wirtschaft und Klima nicht bestehe.



Mit Blick auf die Corona-Warnapp sprachen sich Laschet und Merz dafür aus, den Datenschutz zugunsten des Gesundheitsschutzes einzuschränken. Röttgen hielt dagegen, die Nutzung der App beruhe auf Vertrauen, weshalb der Datenschutz nicht zurückgestellt werden sollte.



Am Samstag kommender Woche will die CDU einen Nachfolger für die bisherige Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer wählen.

