In Bielefeld findet ein Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU statt, auf dem die Delegierten einen neuen Landeschef wählen wollen.

Amtsinhaber Laschet hatte Verkehrsminister Wüst dafür und auch als neuen Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Laschet hatte sich als Kanzlerkandidat der Union schon vor der Bundestagswahl festgelegt, auch im Falle eines Scheiterns nicht in seinen Ämtern in Nordrhein-Westfalen zu bleiben.



Auf dem Parteitag wählen die 677 Delegierten auch einen neuen Generalsekretär sowie die fünf stellvertretenden Landesvorsitzenden. Gleichzeitig ist die Tagung laut CDU als "Startschuss" für die Vorbereitung der Landtagswahl im Mai kommenden Jahres gedacht.



