Armin Laschet, scheidender CDU-Bundesvorsitzender und ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. (Michael Kappeler/dpa)

Dieses aufzugeben, sei ihm schwer gefallen, sagte der scheidende CDU-Chef dem "Kölner Stadt-Anzeiger." Es sei aber von Anfang an für ihn klar gewesen, dass es "keine Rückfahrkarte" geben und dass er nach Berlin gehen würde. Gleichwohl sei es ihm "nicht leicht gefallen", dieses Versprechen einzulösen. Den Lacher, der ihm bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundespräsident Steinmeier im Flutgebiet im vergangenen Sommer viel Kritik eingebracht hatte, bedauert Laschet "zutiefst". Das habe ein anderes Bild von ihm gemalt, als wie ihn die Leute kennten. Er sei eigentlich ein empathischer Mensch. Auf die Frage, was denn bei dem später in einem Video über die sozialen Medien verbreiteten Vorfall in Erftstadt so lustig gewesen sei, sagte Laschet, jemand habe eine blöde Bemerkung, es lohne nicht, darüber zu reden.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.