Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag im Ruhrgebiet hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet zum Kampf gegen Hass und rechte Gewalt aufgerufen. Das müsse klarer denn je der Vorsatz für das neue Jahr sein, twitterte Laschet. In der vergangenen Nacht war ein Mann mit seinem Auto in Bottrop und Essen in Gruppen von ausländisch aussehenden Menschen gefahren.

Zumeist handelte es sich um Syrer, Afghanen und andere Menschen mit Migrationshintergrund, die Silvester feiern wollten. Laut Polizei wurden dabei in Bottrop vier Personen verletzt, eine davon schwer. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, der Mann habe nach dem Stand der Ermittlungen die "klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten". Der 50-jährige deutsche Staatsbürger aus Essen hatte bei seiner Festnahme fremdenfeindliche Bemerkungen gemacht. Man gehe derzeit von einem gezielten Anschlag mit möglicherweise fremdenfeindlichem Hintergrund aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Tweet vom Ministerpräsidenten

Wörtlich twitterte Laschet: "An diesem Neujahrstag gilt der Vorsatz für 2019 klarer denn je: Wir stehen zusammen gegen rechte Gewalt. Den Kampf gegen den Hass auf andere Menschen werden wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats engagiert fortsetzen."