Bundespräsident Steinmeier hat die Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch und Henriette Kretz geehrt.

Beide erhalten als Zeitzeuginnen das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Steinmeier ließ beiden Frauen handschriftliche Schreiben zukommen, weil wegen der Corona-Pandemie keine persönliche Übergabe möglich war.



Anita Lasker-Wallfisch gehörte als Cellistin zum sogenannten Mädchenorchester im NS-Vernichtungslager Auschwitz. Steinmeier würdigte ausdrücklich ihre Reden und Interviews, mit denen sie die Erinnerung an den Völkermord an den Juden wachhalte. Henriette Kretz überlebte den Holocaust in einem Waisenhaus, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren. In Steinmeiers Schreiben heißt es, sie wende sich immer wieder gerade jungen Menschen zu und vermittle ihnen ganz persönlich die Verbrechen des Nationalsozialismus.

