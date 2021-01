Nach monatelangem Streit haben sich Geschäftsführung und Betriebsrat des Lastwagenherstellers MAN auf den Abbau von 3.500 Stellen in Deutschland verständigt.

Damit fällt das Sparprogramm kleiner aus als vorgesehen. Ursprünglich hatte MAN den Abbau von 9.500 Arbeitsplätzen in Deutschland und Österreich geplant. Nach Angaben des Unternehmens stehen der sächsische Standort in Plauen mit rund 150 Beschäftigten sowie das österreichische Werk Steyr mit 2.200 Beschäftigten auf dem Prüfstand. Denkbar seien ein Verkauf oder die Schließung. Der Standort Wittlich in Rheinland-Pfalz soll verkleinert werden.

