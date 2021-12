Wie die Bundespolizei in Kleve am Niederrhein mitteilte, hatte der ukrainische Fahrer auf einem Parkplatz Klopfgeräusche gehört. Streifenpolizisten stellten fest, dass die hintere Tür aufgebrochen war und befreiten die Insassen aus dem minus 1 Grad kalten Kühlwagen. Die Jugendlichen und Männer im Alter von 13 bis 19 Jahren wurden medizinisch untersucht und in Gewahrsam genommen. Laut eigener Aussage waren sie in der französischen Hafenstadt Calais zugestiegen. Der 32-jährige Lastwagenfahrer durfte seine Fahrt fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.