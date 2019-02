Bundespräsident Steinmeier bricht heute zu einer sechstägigen Reise nach Kolumbien und Ecuador auf.

Anlass ist der 250. Geburtstag des deutschen Gelehrten Alexander von Humboldt und dessen Lateinamerika-Reise vor 220 Jahren. Wichtiges Thema des Besuchs ist allerdings auch die gegenwärtige schwere Krise in Venezuela. Der Bundespräsident wird dazu in Bogota Gespräche mit Kolumbiens Staatschef Duque Marquez führen und eine Anlaufstelle für venezolanische Flüchtlinge besuchen. Anschließend fliegt er in Ecuadors Hauptstadt Quito, wo er sich bei Staatschef Moreno ebenfalls über die Auswirkungen der Krise in Venezuela informieren will.