Der neue US-Außenminister Blinken hat erstmals mit Venezuelas Oppositionsführer Guaidó telefoniert.

Dabei habe Blinken die Bedeutung der Rückkehr zu Demokratie und freien Wahlen in dem lateinamerikanischen Land betont, erklärte das Außenministerium. Dennoch sollen die Sanktionen nach Angaben des Weißen Hauses erst gelockert werden, wenn Venezuelas Präsident Maduro bereit ist, ernsthaft mit der Opposition zu verhandeln.



In Venezuela gibt es seit Jahren einen Machtkampf zwischen der linksnationalistischen Regierung unter Präsident Maduro und der Mitte-Rechts-Opposition. Anfang 2019 hatte sich Oppositionsführer Guaidó zum Übergangspräsidenten ernannt. Dennoch hielt sich Maduro an der Macht. Die Parlamentswahl im vergangenen Dezember wurde von der Opposition boykottiert. Der damalige US-Außenminister Pompeo nannte die Abstimmung eine Farce. Die Europäische Union erkannte das Ergebnis ebenfalls nicht an.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.