Laura Siegemund - hier bei ihrem Auftakt-Spiel der Australian Open am 18. Januar 2023. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

Die 34-Jährige musste sich gegen die Französin Caroline Garcia in drei Sätzen geschlagen geben. Siegemund war die letzte deutsche Einzel-Spielerin im Turnier. Erstmals seit 2010 geht das Grand-Slam-Turnier damit ohne deutsche Einzel-Beteiligung in die zweite Wettkampfwoche. Acht deutsche Spieler und Spielerinnen waren bereits an der Auftakthürde gescheitert, Olympiasieger Alexander Zverev folgte in der zweiten Runde.

