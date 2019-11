In der Lausitz und im Leipziger Braunkohlerevier sind mehrere hundert Klimaaktivisten in Tagebaue eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei befinden sich ungefähr 400 Menschen im Tagebau Jänschwalde. Bei Rangeleien seien drei Beamte leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch am Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig gelangten Demonstranten auf das Gelände. - Das Bündnis "Ende Gelände" hatte zu Protestaktionen aufgerufen. Gefordert wird ein sofortiger Ausstieg aus der Braunkohleförderung.



Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, Weber, verteidigte die Beschlüsse der Kohlekommission. Generell sei es beim Klimaschutz notwendig, ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft in Einklang zu bringen, sagte Weber im Deutschlandfunk.