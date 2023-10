Krieg im Nahen Osten

Außenministerin Baerbock setzt sich für mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ein. (Amr Nabil / AP / dpa / Amr Nabil)

Baerbock sagte in Kairo, die deutsche Botschaft stehe in ständigem Kontakt zu den Angehörigen. Alle Geiseln müssten unverzüglich freigelassen werden. Das sei ein Gebot der Menschlichkeit. Die Hamas hatte bei ihrem Angriff auf Israel vor einer Woche rund 150 Menschen verschleppt, darunter auch Ausländer.

Baerbock drängte darauf, schnellstmöglich humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu organisieren. Die Versorgungslage dort hat sich nach UNO-Angaben verschlechtert. Das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, beklagte, seit einer Woche seien wegen der israelischen Blockade keine humanitären Güter mehr eingetroffen. Vor allem das Wasser werde knapp.

Im Gazastreifen lief am Nachmittag erneut eine Frist der israelischen Armee ab. Das israelische Militär hatte erklärt, die palästinensische Bevölkerung solle bis 16 Uhr Ortszeit zwei Fluchtrouten nutzen, um vom Norden in den Süden des Gebiets zu gelangen - ohne die Gefahr eines israelischen Luftangriffs. Beobachter gehen davon aus, dass Israel in Kürze eine Bodenoffensive in Gaza beginnen könnte.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.