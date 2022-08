Russlands Krieg gegen die Ukraine

Viele Häuser in der Region Donezk sind völlig zerstört. (STR / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten sich in der vergangenen Woche darauf konzentriert, die Einheiten in den stark umkämpften Gebieten neu zu gruppieren. Dem Geheimdienstbericht zufolge greifen die von Russland unterstützten Separatisten-Truppen im Osten der Ukraine weiterhin die Regionalhauptstadt Donezk an. Im Vorort Pisky in der Nähe des Flughafens von Donezk gebe es derzeit besonders schwere Kämpfe. Russland versuche zudem, die Kontrolle über eine strategisch wichtige Fernstraße zu erlangen und damit über den Hauptzugang nach Donezk von Westen her.

Pisky ist seit einiger Zeit schwer umkämpft. Russland behauptet, den Ort vollständig eingenommen zu haben, das ukrainische Militär dementiert dies.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.