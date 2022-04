Der russische Außenminister Sergei Lawrow bei einer Pressekonferenz. (MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP)

120.000 davon stammten aus den Regionen Donezk und Luhansk, hieß es in einer Mitteilung Lawrows. Der Minister erklärte außerdem, dass die starke Unterstützung der NATO für die Ukraine einer politischen Einigung zur Beendigung des Konflikts im Wege stehe. Wenn die USA und die Nato wirklich an einer Lösung des Konflikts interessiert seien, sollten sie damit aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern.

In einem Interview hatte Lawrow zuvor betont, er sehe Russland nicht im Krieg mit der NATO. Vielmehr glaube die NATO, mit Russland im Krieg zu sein. Die Regierung in Moskau drohe auch nicht mit Atomwaffen. Bei diesem Thema werde in westlichen Medien übertrieben.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.