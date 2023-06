Eine ausgebrannte Wohnung in Turmus Aya im Westjordanland. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Das israelische Militär erklärte, man habe bei einem Drohnenangriff drei Mitglieder einer Terrorzelle getötet. Soldaten hätten diese in einem verdächtigen Fahrzeug identifiziert. Die drei Insassen des Autos hätten zuvor in der Nähe der Stadt Dschalama einen Angriff verübt.

Nach einem tödlichen Anschlag auf Israelis war es im Westjordanland zuvor zu schweren Ausschreitungen wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser gekommen. Hunderte Israelis setzten in der palästinensischen Ortschaft Turmus Aya Fahrzeuge und Gebäude in Brand. Nach palästinensischen Angaben wurde dort anschließend bei Konfrontationen mit Sicherheitskräften ein junger Palästinenser erschossen. Später drangen israelische Siedler nach Medienberichten in eine weitere palästinensische Ortschaft ein.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.