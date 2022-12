Kegelrobben

Laut Schätzungen bereits mehr als 600 Jungtiere auf Helgoländer Düne geboren

Die Kegelrobbe, das größte in Deutschland freilebend vorkommende Raubtier, vermehrt sich an der Nordseeküste offenbar prächtig. Auf Helgoland sind in dieser Saison nach Schätzungen des Vereins Jordsand bereits mehr als 600 Jungtiere geboren worden.

29.12.2022