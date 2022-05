Die russischen Angriffe im Osten der Ukraine nehmen wieder zu (Archivbild). (AFP / Yasuyoshi Chiba)

Es habe sich um Zivilisten gehandelt, die dort Schutz vor den russischen Angriffen gesucht hätten, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Nach dem Angriff auf die Schule im Gebiet Luhansk am Freitag war das Gebäude eingestürzt. Selenskyj sagte weiter, Russland habe alles vergessen, was 1945 für die Sieger des Weltkriegs wichtig gewesen sei.

Unterdessen setzte die russische Armee ihre Angriffe im Osten und Süden der Ukraine fort. Durch Beschuss von Wohnsiedlungen im ostukrainischen Gebiet Charkiw seien mindestens drei Zivilisten getötet worden, teilte die Gebietsverwaltung mit. Fünf weitere seien verletzt worden. Auch die Behörden im Donezker Gebiet informierten über vier weitere getötete Menschen und acht Verletzte.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unmittelbar von unabhängiger Seite überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.