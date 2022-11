Ein zerstörter russischer Panzer in der Region Cherson in der Ukraine. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Celestino Arce)

Ermittler hätten über 400 Kriegsverbrechen aufgedeckt, sagte Selenskyj in seiner regelmäßigen abendlichen Videobotschaft. Man habe Leichen von Soldaten und Zivilisten entdeckt. In dem Gebiet würden russische Soldaten und Söldner festgenommen. Insgesamt seien dort über 200 Ortschaften befreit worden. Im Osten der Ukraine halten die Kämpfe laut Selenskyj mit unverminderter Härte an. Die Gefechte in der Region Donezk seien genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.