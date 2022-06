Durch die Corona-Pandemie haben viele Pflegekräfte gekündigt und die Personalnot ist stark gestiegen. (picture alliance/dpa)

Um Personaluntergrenzen einhalten zu können, müssten doppelt so viele Pflegekräfte eingestellt werden wie bisher, so das Fazit der Untersuchung, die die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegeben hatte. Die Studie geht von derzeit knapp 28.000 Vollzeitstellen aus. Die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin empfiehlt dagegen mehr als 78.000 Vollzeitkräfte für die bestehenden Intensivbetten. Daraus ergebe sich für das Jahr 2020 eine Unterbesetzung von 50.000 Stellen. Die Studie weist außerdem darauf hin, dass zahlreiche Pflegekräfte während der Coronapandemie gekündigt hätten und Personalnot dadurch noch größer geworden sei.

Auch die Normalstationen seien unterbesetzt, und das seit mehr als 30 Jahren. Die Lage könne sich nur verbessern, wenn der Pflegenotstand insgesamt angepackt werde.

