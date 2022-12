Wieder gab es viele russische Angriffe - wie hier in der ukrainischen Stadt Krywyj Rih. (--- / Ukrainian Emergency Service / ---)

Das ukrainische Militär sprach von "einem der schwersten" Angriffe seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Insgesamt zählte die ukrainische Luftwaffe 76 Geschosse. In der Region Kiew habe die Luftabwehr 37 von 40 abgefeuerten russischen Raketen abgeschossen, sagte ein Sprecher der Militärverwaltung im ukrainischen Fernsehen. In der Großstadt Krywyj Rih traf eine Rakete ein Wohngebäude und tötete zwei Menschen. Auch aus der Region Dnipropetrowsk in der Zentralukraine und in Charkiw im Nordosten wurden Raketenangriffe gemeldet.

In Folge der neuerlichen Angriffe wurde die Energieversorgung landesweit auf den Notbetrieb umgestellt. Der Verbrauch in der Ukraine sei um mehr als 50 Prozent eingebrochen, teilte der Netzbetreiber Ukrenergo mit. Energieminister Galuschenko betonte, neun Kraftwerke seien durch die Angriffe beschädigt worden. Man prüfe derzeit, wie umfangreich die Schäden seien. Sie zu beheben werde aufgrund ihrer Schwere aber länger dauern als bei vorherigen Angriffen, hieß es. Der Energieversorger rief die ukrainische Bevölkerung zu Geduld auf.

