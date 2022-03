Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet warten im Hauptbahnhof Berlin. (dpa | Paul Zinken)

Das sind dem UNO-Flüchtlingskommissariat zufolge 160.000 mehr als gestern. Die meisten Menschen flohen bislang nach Polen. Allein dort trafen seit Kriegsbeginn mehr als eine halbe Million Flüchtlinge ein. Außerdem kamen Zehntausende in Tschechien, Rumänien sowie in Moldau und der Slowakei an. Mehrere tausend Menschen aus der Ukraine haben inzwischen auch Deutschland erreicht. Die Benutzung von Fernzügen der Deutschen Bahn ist bei Vorlage eines ukrainischen Passes oder Personalausweises kostenlos.

Die EU-Kommission will ermöglichen, dass allen Betroffenen schnell Schutz in der Europäischen Union gewährt wird. Die Brüssler Behörde schlug vor, die Regeln für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Menschen in Kraft zu setzen. Das würde zunächst einen vorübergehenden Schutz der Menschen aus der Ukraine in den EU-Mitgliedsstaaten ohne langes Asylverfahren ermöglichen. Die zuständigen Minister könnten morgen auf ihrem Treffen darüber entscheiden. Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte, man erlebe eine beispiellose Hilfsbereitschaft. Sie betonte, Europa stehe zusammen. Alle EU-Staaten seien zur Aufnahme von Schutzsuchenden bereit.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.