Bundesgesundheitsminister Lauterbach begründete dies in Berlin mit sinkenden Gefahren in der Corona-Pandemie. Es sei nicht mit einer weiteren Winter-Welle von Infektionen zu rechnen. Zugleich appellierte Lauterbach an Reisende, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. Auch der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen betonte, es bleibe medizinisch weiter sinnvoll, wenn Menschen in den verbliebenen Winterwochen in geschlossenen Räumen generell Maske trügen. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen

sei aber weder wirksam noch lebensnah.

Angesichts bundesweit sinkender Coronazahlen hatten sich die Forderungen nach einer Aufhebung der Maskenpflicht im Bahn-Fernverkehr verstärkt. Laut Infektionsschutzgesetz sollte sie eigentlich bis zum 7. April andauern. In Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen bleibt sie bis dahin bestehen.

