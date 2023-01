Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bundesgesundheitsminister Lauterbach begründete dies in Berlin mit sinkenden Gefahren in der Corona-Pandemie. Zugleich appellierte er an Reisende, freiwillig weiter Masken zu tragen. Auch im öffentlichen Nahverkehr fällt die Maskenpflicht Anfang nächsten Monats bundesweit weg. Heute kündigten die letzten Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen und Hamburg, an, darauf zu verzichten.

In Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen bleibt die Maskenpflicht noch bis 7. April bestehen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.