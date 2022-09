Corona-Pandemie

Bundesgesundheitsminister Lauterbach zufolge hat Deutschland genug angepasste Omikron-Impfstoffe für alle Impfbereiten. (picture alliance/dpa)

Das kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Bundesrat an. Zusammen mit dem bereits verfügbaren BA.1-Vakzin habe man nun so viel Impfstoff, dass in den kommenden Wochen jeder geimpft werden könne, der geimpft werden möchte, sagte der SPD-Politiker. Offen ist bislang, welcher Omikron-Impfstoff für welche Gruppen empfohlen wird. Die entsprechenden Empfehlungen sollen Lauterbach zufolge in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Der Bundesrat stimmte heute den Corona-Schutzregeln für Herbst und Winter zu. Vorgesehen ist unter anderem eine Maskenpflicht in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Gesundheitsminister Lauterbach betonte in der Sitzung, dass man sich mit Blick auf die Coronapandemie nicht daran gewöhnen dürfe, dass jeden Tag zwischen 100 und 200 Menschen stürben. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 117 Todesfälle innerhalb eines Tages.

