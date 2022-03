Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei seiner Pressekonferenz. (Archiv) (dpa/Wolfgang Kumm)

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die Bundesländer hätten alle Möglichkeiten, Maßnahmen zur Bekämpfung von größeren Corona-Ausbrüchen zu ergreifen. In der Frage der Zuständigkeit komme es darauf an, wo genau der Ausbruch stattfinde: "Ist der Ausbruch in einer Stadt, ist es die Stadt. Ist er in einer Region, ist es die Region. Ist der Ausbruch flächendeckend im ganzen Land, dann ist es das Bundesland." Die Begrifflichkeit des Hotspots sei offenbar missverständlich für den einen oder anderen gewesen.

Kritik von Ministerpräsident Wüst

NRW-Ministerpräsident Wüst hatte am Morgen noch den Gesetzesentwurf kritisiert: "Weitgehend flächendeckend verabredete Basisschutzmaßnahmen und bewährte Instrumente der Pandemiebekämpfung werden abgeschafft, stattdessen zeichnet der Entwurf einen Flickenteppich an Regeln vor, den die Menschen kaum verstehen werden", sagte der CDU-Politiker der "Welt". Auch von Ärztevertretern und Patientenschützern hatte es Kritik gegeben.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.