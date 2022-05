Das Bundesverfassungsgericht hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht gebilligt. (picture alliance/dpa)

Kritik kam dagegen unter anderem von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Der Vorsitzende Brysch sagte, effizienter wäre ein verpflichtendes Testsystem für Personal in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte heute eine Beschwerde von 46 Klägern zurückgewiesen. In der Begründung heißt es, zwar greife die einrichtungsbezogene Impfpflicht in die körperliche Unversehrtheit ein. Doch sei dies gerechtfertigt, denn der Gesetzgeber verfolge den legitimen Zweck, besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen.

Im Eilverfahren hatten es die Richterinnen und Richter bereits im Februar abgelehnt, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht konnte somit wie geplant Mitte März in Kraft treten.

(Az. 1 BvR 2649/21)

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.