Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen Lauterbach begrüßt Verfassungsgerichtsurteil

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat mit Erleichterung auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert, den Eilantrag gegen die Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen abzulehnen. Die Richter in Karlsruhe hatten den Eilantrag mit der Begründung abgelehnt, die möglichen Nachteile eines Aussetzens der Impfpflicht überwögen die Nachteile, die ungeimpften Beschäftigten in der Pflege drohten.

11.02.2022