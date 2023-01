Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Hoffentlich komme man durch den Winter, bevor sich diese hierzulande ausbreite, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Man überwache derzeit, ob und wie stark sich XBB.1.5. in Deutschland auftrete. Die Variante wurde erstmals im Oktober nachgewiesen und stellt eine Untergruppe des bereits seit über einem Jahr zirkulierenden Omikron-Typs dar. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist sie so leicht übertragbar wie keine der bisher bekannten Varianten. Derzeit sei eine Risikoanalyse in Arbeit, die in Kürze veröffentlicht werde.

Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hatte zuletzt geschätzt, dass XBB.1.5 in der Woche vor dem Jahreswechsel über 40 Prozent aller Neuansteckungen in den Vereinigten Staaten ausmachte.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.