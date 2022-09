Corona

Lauterbach: Deutschland ist am Beginn einer Herbst- und Winterwelle

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Deutschland am Beginn einer Corona-Herbst- und Winterwelle. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die Fallzahlen stiegen im In- und Ausland an. Das bestätigt der jüngste RKI-Wochenbericht, allerdings auch mit Blick auf andere Atemwegserkrankungen.

30.09.2022