Corona-Pandemie

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (Imago/photothek/Thomas Trutschel)

Man werde jetzt das Ergebnis der Kommission zur Beurteilung der Corona-Beschränkungen abwarten und dann das Ende September ablaufende Gesetz anpassen. Es brauche ein Impf- und ein Testkonzept, die Daten aus den Krankenhäusern müssten schneller vorliegen als bisher, betonte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Auch die Bundesärztekammer forderte zur Bewertung der Situation eine bessere Datengrundlage. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sagte der Funke Mediengruppe, in den vergangenen zweieinhalb Jahren habe man einen wahren "Datenblindflug" erlebt. Nur wenn Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen herrsche, könne man die Krankenhaus- und Intensivbettenbelastung realistisch prognostizieren.

Der 19-köpfige Corona-Expertenrat hatte in seiner gestern veröffentlichten Stellungnahme unter anderem eine solche Datenerhebung verlangt. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, forderte unterdessen Vorschläge von der Politik, wie dies finanziert und ohne Mehraufwand für Kliniken umgesetzt werden solle.

Inzidenz liegt bei 277 - hohe Dunkelziffer vermutet

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts steigt in Deutschland die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei rund 277. In der Vorwoche hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 221 betragen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Gestern wurden knapp 78.000 neue Fälle registriert.

