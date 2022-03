Bundesgesundheitsminister Lauterbach plädiert für eine EU-weite vierte Corona-Impfung (Archivbild). (Imago/photothek/Thomas Trutschel)

Er sagte am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, die Coronapandemie sei nicht zu Ende in Europa. Es gebe sehr hohe Fallzahlen und auch sehr hohe Sterbezahlen. Lauterbach will sich deshalb nach eigenen Worten für eine europäische Empfehlung zur vierten Impfdosis für Über-60-jährige einsetzen. In dieser Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis noch einmal um 80 Prozent reduziert werden, sagte der Gesundheitsminister. Er berief sich dabei auf Daten aus Israel.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.