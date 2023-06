Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Einigung bei Krankenhausreform in greifbarer Nähe. (imago-images / photothek / Janine Schmitz )

Man sei weiter gekommen und habe in einigen Punkten Gemeinsamkeiten entdeckt, sagte der SPD-Politiker nach Beratungen mit seinen Länderkollegen in Berlin. Er betonte, dass der Bund an der Veröffentlichung von Daten zur Qualität von Klinikangeboten festhalten wolle. Zugleich verwies Lauterbach darauf, dass es noch Gespräche gebe, so etwa nächste Woche im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz und am 10. Juli bei einer Sitzung der Koalitionsfraktionen. Über den Sommer solle dann ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Es sei geplant, dass die Reform dann wie vorgesehen am 1. Januar 2024 in Kraft trete, betonte Lauterbach.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.