"Welle im Herbst verhindern": Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (imago/Chris Emil Janßen)

Das sagte der SPD-Politiker im Sender RTL. Zudem drängte er weiter auf die rasche Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus. Nur so könne man eine weitere Welle im Herbst noch abwenden, sagte er. Schließlich müssten diejenigen, die noch gar kein Vakzin haben erhalten haben, bis dahin mindestens drei Impfzyklen durchlaufen.

Der Bundestag will sich nächste Woche in einer Orientierungsdebatte mit der allgemeinen Impfpflicht befassen. Über konkrete Anträge könnte im Februar oder März beraten werden. Aktuell sind in Deutschland 72,8 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft, 47,6 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten.

