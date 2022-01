"Welle im Herbst verhindern": Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (imago/Chris Emil Janßen)

Nur so könne man eine weitere Welle im Herbst noch abwenden, sagte er. Schließlich müssten diejenigen, die noch gar kein Vakzin haben erhalten haben, bis dahin mindestens drei Impfzyklen durchlaufen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will die Umsetzung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Arztpraxen nicht unterstützen . KBV-Chef Gassen sagte der Zeitung "Bild", man werde es den Ärzten nicht zumuten, Patienten gegen deren Willen zu impfen. Praxen seien auf ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient angewiesen. Sollte eine allgemeine Impfpflicht kommen, müssten staatliche Impfzentren oder Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienst die Impfungen vornehmen.

Der Bundestag will sich nächste Woche in einer Orientierungsdebatte mit dem Thema befassen. Über konkrete Anträge könnte im Februar oder März beraten werden. Aktuell sind rund 73 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft, 48 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.