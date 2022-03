Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, rechnet erst im Herbst mit angepassten Impfstoffen. (dpa/Kay Nietfeld)

Er erwarte diese nun erst im Herbst, sagte Lauterbach vor einem Treffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel. Der Impfstoff-Hersteller Biontech erklärte dagegen, er sei weiter bereit, das Vakzin im Frühsommer zur Verfügung zu stellen. Eine Biontech-Sprecherin sagte, ihr Unternehmen wolle in den kommenden Wochen Daten der klinischen Studie veröffentlichen, die mögliche Zulassungsanträge unterstützen. Dann müssten die Behörden entscheiden, ob und wann eine Genehmigung erteilt werde. Auch beim Hersteller Moderna laufen Studien für einen angepassten Corona-Impfstoff. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte Lauterbachs Aussage kritisiert. Der angepasste Impfstoff sei überfällig, teilte die Stiftung mit.

Lauterbach wirbt zudem EU-weit für eine vierte Corona-Impfung für alle Menschen ab 60 Jahren. Er sagte am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, es gebe in Europa sehr hohe Fallzahlen und auch sehr hohe Sterbezahlen. Lauterbach will sich deshalb nach eigenen Worten für eine europäische Empfehlung zur vierten Impfdosis für Über-60-jährige einsetzen.

