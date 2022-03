Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, gibt eine Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. (dpa/Kay Nietfeld)

Dies könne bei der derzeit hohen Zahl an Corona-Infektionen eine Ergänzung zu Schutzregeln der Länder in Hotspot-Regionen mit kritischer Lage sein, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Er würde eine solche Initiative begrüßen. Zugleich wandte sich Lauterbach nochmals an bisher Ungeimpfte, sich jetzt schnell zumindest eine erste, bereits schützende Impfung geben zu lassen. Nach Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ist eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen wie Geschäften nach einer Übergangsfrist ab dem 3. April nicht mehr als bundesweite Alltagsregel möglich. Für einen solchen weiteren Basisschutz hatten sich Mediziner eingesetzt.

Mit Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und dem Saarland forderten fünf Bundesländer indes angesichts der Rekordinfektionszahlen eine Verlängerung der strengeren Corona-Maßnahmen um vier Wochen. Das würde den Ländern ermöglichen, die noch geltenden Schutzmaßnahmen beizubehalten, ohne dass dafür Beschlüsse der Landesparlamente notwendig seien, sagte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.