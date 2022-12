Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Der Minister appellierte an alle Eltern und Kinderärzte, nicht unmittelbar nötige Vorsorgeuntersuchungen um wenige Wochen zu verschieben. Telefonische Krankschreibungen bei Kinderärzten blieben weiter möglich. Die aktuelle Welle an Erkrankungen bei Kindern wird nach Aussagen von Lauterbach im Wesentlichen durch das RS-Virus verursacht. Ein Ende dieser Welle sei noch nicht absehbar. Erwachsene, die Kontakt mit Kindern unter zwei Jahren haben, sollten bei Erkältungssymptomen eine Maske tragen, so der Minister.

Auch der Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Hoffmann, sprach vor einer weitreichenden Überlastung der Kinderkliniken. Voraussichtlich könnten nicht mehr alle Kinder ausreichend behandelt werden, sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Überlastete Kinderkliniken suchten schon jetzt in einem Radius von mehr als hundert Kilometern nach freien Betten in anderen Städten.

Laut Arbeitsgemeinschaft Influenza sind aktuell 9,9 Prozent der Bevölkerung durch Grippeviren, RS-Viren, saisonale Coronaviren oder SARS-CoV-2 erkrankt. In der Vorwoche waren es noch 8,4 Prozent. Besonders betroffen sind Schulkinder (5 bis 14 Jahre) und junge Erwachsene (15 bis 34 Jahre).

"Chronisch verschärfte" Lage

Der Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dötsch, erklärte den Mangel damit, dass die starken Erkrankungswelle auf eine Versorgungslage in den Kliniken falle, die sich "chronisch verschärft" habe. So sei die Zahl der Kinderbetten in Kliniken in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen, obwohl die Zahl der Kinder wieder gestiegen sei, sagte Dötsch im Deutschlandfunk . Der Direktor der Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Köln fügte hinzu, darüber hinaus seien viele Pflegekräfte verloren gegangen, auch durch die Arbeitsbedingungen in der Corona-Pandemie.

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte rechnet mit einer weiteren Verschärfung der Lage. Die Verbreitung des RS-Virus und der Grippe hätten dieses Jahr viel eher angefangen als in früheren Jahren, sagte Verbandspräsident Fischbach. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, vermutet einen Nachholeffekt. In den vergangenen Jahren hätten Kinder durch Corona-Maßnahmen wie Kita-Schließungen weniger Kontakt mit Viren gehabt.

Einen Überblick zu dem Thema haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.