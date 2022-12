Überlastete Kinderkliniken

Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Aktuell stünden in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Darum solle Pflegepersonal aus Erwachsenen- in Kinderstationen verlegt werden. Der Minister appellierte an alle Eltern und Kinderärzte, nicht unmittelbar nötige Vorsorgeuntersuchungen um wenige Wochen zu verschieben. Telefonische Krankschreibungen bei Kinderärzten blieben weiter möglich.

Die aktuelle Welle an Erkrankungen bei Kindern wird nach Aussagen von Lauterbach im Wesentlichen durch das RS-Virus verursacht. Ein Ende dieser Welle sei noch nicht absehbar. Erwachsene, die Kontakt mit Kindern unter zwei Jahren haben, sollten bei Erkältungssymptomen eine Maske tragen, so der Minister.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.