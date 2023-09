Versorgung auf dem Land

Apotheken ohne Apotheker vor Ort könnten Realität werden. (imago / Ralph Lueger)

Damit keine Unterversorgung entstehe, werde man Filialgründungen und -betrieb auf dem Land erleichtern, sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". So sollen unter anderem für Zweigstellen Anforderungen etwa zu verpflichtenden Nacht- und Notdiensten wegfallen. Pharmazeutisch-Technische Assistenten in den Filialen könnten Apothekerinnen und Apotheker vertreten und Beratungen allein anbieten, wenn sie digital an die Hauptapotheke angebunden sind.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände kritisierte die Pläne und sprach von einer "Kampfansage" gegen den Berufsstand. Lauterbach hält am Nachmittag eine Rede vor dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf. Die Bundesvereinigung rief ihre Mitglieder auf, in dieser Zeit aus Protest die Arbeit niederzulegen.

