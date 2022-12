Festtags-Menüs und Alkohol

"Ab dem zweiten Glas überwiegen die Schäden": Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Für Menschen ohne Krankheiten sei ein Glas Rotwein sogar gesund, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Dies wirke sich positiv auf den Erhalt der Gefäße aus, und ein Glas Bier tue es auch. Allerdings betonte Lauterbach, die Studienlage zeige, dass bereits ab dem zweiten Glas die schädlichen Wirkungen schon leicht überwögen. Mit Blick auf opulente Festmahle fügte Lauterbach hinzu, der in Deutschland beliebte Verdauungsschnaps helfe nur psychologisch, nicht aber physisch. Vielmehr zeige die Studienlage, dass der Magen mit Schnaps noch mehr Arbeit habe. Besorgt zeigte sich der Gesundheitsminister über den hohen Fleisch-Konsum der Deutschen, dern man besser einschränken solle. So verursache tägliches Essen von Wurst, Schnitzel oder Braten Herzkreislauferkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes und Darmkrebs.

Auch lasse zu viel Fleisch leider auch schneller altern. An Festtagen wie Weihnachten aber sei gegen den Braten nichts einzuwenden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.