Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, ist in Sorge wegen steigender Infektionszahlen. (Christophe Gateau/dpa)

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, man müsse die Entwicklung im Auge behalten, zumal sich die besonders ansteckende Omikron-Variante BA2 zusehends durchsetze. Lauterbach betonte, die Menschen würden sorgloser. Er verteidigte zugleich aber maßvolle Lockerungen. So gilt etwa seit vergangenen Freitag eine 3G-Regel in der Gastronomie. Zudem dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde heute mit 1.259 angegeben, nach 1.231 am Vortag. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Tendenz weiter leicht steigend ist. Weitere 24 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

