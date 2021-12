Corona-Pandemie Lauterbach kündigt Impfstoff-Inventur an

Der neue Bundesgesundheitsminister Lauterbach will sich noch in dieser Woche einen Überblick über die in Deutschland vorrätigen Mengen an Corona-Impfstoff verschaffen. Der SPD-Politiker sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", theoretisch gebe es gebe Dosen für 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende. Nun mache man eine Inventur mit allen Fachabteilungen, um zu sehen, wie viele der Ampullen wirklich verimpft werden könnten.

09.12.2021