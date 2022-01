Neue Impfkampagne angekündigt: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. (dpa/Hannibal Hanschke)

Der SPD-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", man sei in der Pflicht, die Menschen zu erreichen. Deshalb beginne am Dienstag eine breit angelegte Kampagne mit Plakaten sowie Radio- und Fernsehspots. Diese sei kreativer als die bisherigen Versuche, die Bevölkerung zum Impfen zu ermuntern. Zudem erfolge sie in mehreren Sprachen, fügte Lauterbach hinzu.

Laut den Angaben des Robert Koch-Instituts haben bis gestern mindestens 61 Millionen Menschen ihre Grundimmunisierung erhalten, das sind etwa 73 Prozent der Gesamtbevölkerung. Knapp die Hälfte der Bevölkerung hat zusätzlich eine Auffrischimpfung erhalten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.