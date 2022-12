Corona-Welle in China

"Gezieltes Monitoring europäisch joordinieren": Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zwar halte er eine generelle Testpflicht bei Einreisen aus der Volksrepublik aktuell für nicht notwendig, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es werde aber ein engmaschiges Varianten-Monitoring an Flughäfen vorbereitet, da man Daten zu diesem Thema nicht zuverlässig aus China abrufen könne. Möglich seien etwa gezielte Testungen an einzelnen Flughäfen. Lauterbach betonte, dass Europa hierbei koordiniert vorgehen solle.

Nach Italien hatte heute Spanien als zweiter EU-Staat Beschränkungen angekündigt. Einreisende aus China müssen künftig einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz vorlegen. Ähnliche Vorschriften haben auch andere Staaten erlassen - darunter die USA, Japan, Indien, Südkorea und inzwischen auch Israel.

