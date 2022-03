Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigt Vorschlag für Corona-Neuregelungen an. (Christophe Gateau/dpa)

Man werde einen Vorschlag auf den Weg bringen, der wichtige Basis-Schutzmaßnahmen für die Länder möglich mache, sagte er am Nachmittag in Dresden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping. Dabei werde eine sogenannte Hotspot-Regelung eine wichtige Rolle spielen. Diese solle auch nach dem Auslaufen der meisten Corona-Maßnahmen zum 20. März einen "guten Schutz" für die Bevölkerung in jenen Gegenden ermöglichen, in denen die Corona-Neuansteckungen besonders hoch seien, erklärte Lauterbach. Ein entsprechender Entwurf soll morgen im Kabinett beraten werden.

Nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan sollen zum 20. März alle tiefgreifenderen Corona-Beschränkungen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus.

