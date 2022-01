Jeder kennt sie: die Antingen-Schnelltest für zuhause (imago / Eibner)

Klar sei aber, die "Alternative, gar nicht zu testen, wäre viel zu gefährlich". Aus Studien sei zwar bereits bekannt, dass die Tests am Anfang einer Omikron-Infektion nicht so zuverlässig seien, am Ende aber sehr wohl. Für eine Freitestung aus der Quarantäne nach der vorgegebenen Frist seien sie also relativ sicher, betonte Lauterbach. Nach seinen Angaben arbeitet das Paul-Ehrlich-Institut bereits an einer Art Positivliste mit Schnelltests, die Omikron früh erkennen können.

Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Daneben hält der Bundesgesundheitsminister weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Variante für unausweichlich. Die am Freitag von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse seien zwar ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Das werde aber nicht reichen, Omikron zu besiegen: "Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden zu gegebener Zeit", erklärte Lauterbach weiter. Vor allem gebe es Grund zur Annahme, dass Ungeimpfte mit Omikron schwerer erkranken könnten. Wörtlich fügte der Minister fügt: "Eine Durchseuchung wäre viel zu riskant."

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.