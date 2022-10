Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Archivbild (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Krankenhäuser seien zum Teil schon an der Belastungsgrenze, sagte Lauterbach im ARD-Fernsehen. Leider steige auch die Zahl der Todesfälle wieder. Zu den bisherigen Schutzmaßnahmen meinte er, diese reichten langfristig nicht. Die Welle werde nicht von alleine enden. Der Bund könne den Ländern keine Maskenpflicht vorschreiben, betonte der SPD-Politiker und verwies darauf, dass beispielsweise auf dem Oktoberfest in München per Hausrecht eine Maskenpflicht in Innenräumen hätte verhängt werden können.

In Berlin wird eine Maskenpflicht in Innenräumen voraussichtlich wieder eingeführt. Auch in Brandenburg wird eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen erwogen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.